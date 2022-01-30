Форвард сборной Казахстана за 22 минуты оформил хет-трик за российский клуб

Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин забил три гола в матче за волгоградский "Ротор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард оформил хет-трик в контрольном матче в Турции против болгарского клуба "Хебар", затратив на это 25 минут (3-я, 20-я и 25-я).

Сама встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Ротора". Еще один гол у победителей забил Камиль Муллин (41-я), который реализовал пенальти.

Щеткин выступает за "Ротор" с 2021 года. За волгоградский клуб провел 18 матчей и забил пять голов.

До отъезда в Россию воспитанник "Жетысу", помимо родного клуба, выступал за "Астану", "Тобол", "Ордабасы", "Актобе", "Атырау" и "Тараз".