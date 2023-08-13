Федотов измучился без ротации, а клуб продает Зайнутдинова - СМИ

Сайт Football24.ru прошелся по трансферным новостям российской премьер-лиги (РПЛ). Одна из них касалась казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.
"Все больше сомнений по правильности трансферной политики ЦСКА. Владимир Федотов измучился без ротации, а клуб продает в "Бешикташ" Бахтиера Зайнутдинова. Игрок сборной Казахстана может закрыть несколько позиций. Существенная потеря для ЦСКА. Компенсация - в районе пяти миллионов евро", - пишет источник.
Ранее турецкий тележурналист Эртан Сюзгюн сообщил, что "Бешикташ" подписал 4-летний контракт с Зайнутдиновым. Казахстанец присоединится к стамбульскому клубу в начале следующей недели.
Бахтиер выступает за ЦСКА с 2020 года. В его карьере также были "Астана" и "Тараз".
Новый сезон в турецкой Суперлиге стартовал 11 августа. Казахстанский универсал там не будет считаться легионером.
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