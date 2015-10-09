"Есть Алип": эксперт объяснил, почему уход легионера не стал проблемой для "Зенита"

Ветеран петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов высказался по поводу перехода защитника Страхиньи Эраковича в белградскую "Црвену Звезду". Футболист продолжит карьеру в сербском клубе на правах аренды, сообщают Vesti.kz.

Он отметил, что в распоряжении команды остаётся в том числе казахстанский защитник Нуралы Алип.

"Его уход не будет потерей для "Зенита". В команде появился Дивеев, остался Дркушич, есть Алип. Он ждал предложение - и он его получил", - передает слова футбольного эксперта "РБ Спорт".

"Зенит" с 39 набранными очками располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда Сергея Семака уступает лидеру чемпионата — "Краснодару" — всего один балл. Первый матч после зимней паузы "сине-бело-голубые" проведут против калининградской "Балтики".

