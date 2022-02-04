"Если его подпишут". В России нашли сильную сторону в игре Алипа за "Зенит"

Казахстанский защитник Нуралы Алип не выделяется игрой в обороне за "Зенит", по мнению телеграм-канала "СБГ Аналитика (Зенит, сборная, тактика)", но ресурс допускает, что футболиста могут подписать.

Источник выделяет, что игрок сборной Казахстана не изучил тактические схемы российской команды, но "не стесняется пользоваться своей отличной левой ногой".

"Алип часто проваливается в оборонительных эпизодах. Пока это частично можно списать на незнание принципов/установок при обороне на стандартах. Не стесняется пользоваться своей отличной левой ногой при передачах на длинные дистанции, но брака многовато. Пока рано для выводов, игрок в любом случае перспективный и интересный. Сейчас же важно, что даже если его подпишут, то в ЛЕ он не заявлен", - пишет канал.

Добавим, что казахстанский защитник находится на просмотре в "Зените", а в последнем контрольном матче забил победный гол. Успешен Алип и во внутрикомандных турнирах, где он обыгрывает игроков сборной России.