 X0573rGRI8RjQmjJPOmR1SL8xRBHIwvyIBYJIb9f
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Расписание выступлений казахстанцев на ОИ-2022
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Если никто не уйдет". Главный тренер клуба Зайнутдинова высказался о трансферах

"Если никто не уйдет". Главный тренер клуба Зайнутдинова высказался о трансферах
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал трансферную политику российского клуба, за который выступает игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Клуб в аренду отпустил полузащитников Константина Кучаева и Эмиля Бохинена, а также нападающего Федора Чалова. Тренер разъяснил ситуацию.

"Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть, да и вообще, в принципе, мы практически все время в Европе находимся в топе команд, где игроки не меняются. Если говорить по отдельности, Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная ситуация и для ПФК ЦСКА, и для него. Я думаю, все у него должно великолепно пройти в Швейцарии. Кучаев тоже хотел больше играть, его позвали, он решил, что хочет попробовать в аренде. То же самое касается Бохинена.

Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдет, мы никого не возьмем. Сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор. Кто-то нам не подходит (но данной тройки это не касается даже близко), кто-то хочет больше играть. Это совершенно нормальный процесс", - цитирует главного тренера официальный сайт ЦСКА.


Ранее стало известно, что казахстанец тоже покинул расположение российского клуба, а один из его партнеров рассказал о Зайнутдинове.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:22
Футбол
"Красивый гол, но...". Тренер "Зенита" похвалил Алипа и рассказал о его перспективах "Красивый гол, но...". Тренер "Зенита" похвалил Алипа и рассказал о его перспективах
Сегодня , 09:56
Футбол
В России оценили игру Алипа по матчу с его победным голом В России оценили игру Алипа по матчу с его победным голом
Сегодня , 09:08
Футбол
"Если никто не уйдет". Главный тренер клуба Зайнутдинова высказался о трансферах "Если никто не уйдет". Главный тренер клуба Зайнутдинова высказался о трансферах
Сегодня , 08:11
Футбол
"Если его подпишут". В России нашли сильную сторону в игре Алипа за "Зенит" "Если его подпишут". В России нашли сильную сторону в игре Алипа за "Зенит"
Вчера , 23:17
Футбол
Алип разгромил в челлендже футболиста сборной России Алип разгромил в челлендже футболиста сборной России
Вчера , 22:51
Футбол
"Зенит" выиграл первый матч международного турнира благодаря голу Алипа "Зенит" выиграл первый матч международного турнира благодаря голу Алипа
Вчера , 22:00
Футбол
Появилось видео первого гола Алипа за "Зенит" Появилось видео первого гола Алипа за "Зенит"
Вчера , 21:45
Футбол
Алип забил первый гол за "Зенит" Алип забил первый гол за "Зенит"
Вчера , 20:18
Футбол
Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч против команды Вагнера Лава Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч против команды Вагнера Лава
Вчера , 07:41
Футбол
Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы
2 февраля, 17:49
Футбол
Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой
2 февраля, 17:20
Футбол
"Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина "Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина
2 февраля, 13:07
Футбол
Бердыев отказался от экс-игрока молодежной сборной России Бердыев отказался от экс-игрока молодежной сборной России
2 февраля, 12:14
Футбол
Форвард сборной Казахстана вслед за хет-триком помог победить клуб КПЛ Форвард сборной Казахстана вслед за хет-триком помог победить клуб КПЛ
2 февраля, 09:56
Футбол
"Зенит" Алипа вошел в топ-10 клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно "Зенит" Алипа вошел в топ-10 клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно
1 февраля, 22:05
Футбол
Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените" Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените"
1 февраля, 18:36
Футбол
"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит" "Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"
31 января, 19:55
Футбол
Появились подробности по переходу Алипа в "Зенит" Появились подробности по переходу Алипа в "Зенит"
31 января, 17:01
Футбол
Стала известна судьба Алипа после просмотра в "Зените" Стала известна судьба Алипа после просмотра в "Зените"
31 января, 12:20
Футбол
"Зенит" принял решение по трансферу Алипа? "Зенит" принял решение по трансферу Алипа?
31 января, 07:29
Футбол
В "Астану"? "Рубин" объявил о расторжении контракта с Деспотовичем В "Астану"? "Рубин" объявил о расторжении контракта с Деспотовичем
30 января, 19:50
Футбол
"Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности "Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности
30 января, 16:59
Футбол
Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава
30 января, 11:05
Футбол
Появилось видео хет-трика казахстанского футболиста за российский клуб Появилось видео хет-трика казахстанского футболиста за российский клуб
30 января, 01:00
Футбол
Форвард сборной Казахстана за 22 минуты оформил хет-трик за российский клуб Форвард сборной Казахстана за 22 минуты оформил хет-трик за российский клуб
29 января, 15:46
Футбол
Нуралы Алип отправился с "Зенитом" на второй сбор в Португалию Нуралы Алип отправился с "Зенитом" на второй сбор в Португалию
29 января, 12:39
Футбол
Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию
28 января, 18:45
Футбол
Форвард сборной Казахстана близок к возвращению в КПЛ Форвард сборной Казахстана близок к возвращению в КПЛ
28 января, 16:33
Футбол
Воспитанник "Зенита" едет в Казахстан Воспитанник "Зенита" едет в Казахстан
27 января, 22:07
Футбол
ЦСКА отдал своего футболиста в московский "Кайрат" ЦСКА отдал своего футболиста в московский "Кайрат"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus