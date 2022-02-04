"Если никто не уйдет". Главный тренер клуба Зайнутдинова высказался о трансферах

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал трансферную политику российского клуба, за который выступает игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Клуб в аренду отпустил полузащитников Константина Кучаева и Эмиля Бохинена, а также нападающего Федора Чалова. Тренер разъяснил ситуацию.

"Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть, да и вообще, в принципе, мы практически все время в Европе находимся в топе команд, где игроки не меняются. Если говорить по отдельности, Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная ситуация и для ПФК ЦСКА, и для него. Я думаю, все у него должно великолепно пройти в Швейцарии. Кучаев тоже хотел больше играть, его позвали, он решил, что хочет попробовать в аренде. То же самое касается Бохинена.

Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдет, мы никого не возьмем. Сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор. Кто-то нам не подходит (но данной тройки это не касается даже близко), кто-то хочет больше играть. Это совершенно нормальный процесс", - цитирует главного тренера официальный сайт ЦСКА.

Ранее стало известно, что казахстанец тоже покинул расположение российского клуба, а один из его партнеров рассказал о Зайнутдинове.