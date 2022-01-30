"Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности

24-летний российский полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в интервью официальному сайту "армейцев" охарактеризовал своего партнера по команде Бахтиера Зайнутдинова.

- Как проходит твое время между тренировками? Помню, заходил к тебе в гости год назад и был приятно удивлен: в твоем номере нет PlayStation, зато есть Коран.

- Потом мне все-таки подарили PlayStation 5, но я в нее вообще не играю. Не любитель, меня это не интересует - ни "стрелялки", ни FIFA. Коран действительно читаю, совершаю молитву пять раз в день. В основном восстанавливаюсь, это очень важно на сборах. Общаемся с ребятами, в свободное время - с родными, вечером можно посмотреть сериал, сходить поесть фруктики с Сергеичем и Владимирычем (Дмитрием Крамаренко и Игорем Аксеновым - прим. ред.).

- Не хватает только друга Бахи, который уехал на обследование в Германию...

- Да, есть такое. То он один, то теперь я. Никак не можем наладить взаимопонимание. Ничего, скоро воссоединимся и будем жечь (смеется).

- Раз речь зашла о нем, расскажи болельщикам про Баху что-нибудь такое, чего они еще не знают.

- Мы живем в соседних номерах, и Баха всегда очень рано встает, а я, наоборот, люблю поспать (улыбается). На завтраке он самый первый, это его особенность. В этом мы вообще не совпадаем.

- Помню, как он рассказывал в интервью для нашей программки, что тебя называют Якорь-ака: "якорь" - потому что он постоянно тебя ждет, а "ака" - это уважительное обращение, по типу "брат".

- Да, в быту я люблю все делать не спеша - поспать, пообедать. А Баха постоянно торопится не пойми куда (улыбается).

- Поймал Бахтиер "звезду" после своего эпичного гола "Нижнему Новгороду"?

- Вообще корону не снимает, только ходит и трясет своей пятой точкой (смеется).

- Еще он рассказал нам, что парни в раздевалке предложили это место застраховать.

- Как Джей Ло? (смеется). Да, надо бы, раз это такая ценность.