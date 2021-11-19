Экс-тренер ЦСКА рассказал правду о назначении Бабаяна

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич дал откровенное интервью "Чемпионату", в котором назвал причины своего ухода из московского клуба, а также высказался о появлении в тренерском штабе казахстанца Григория Бабаяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Вам пытались навязать Бабаяна?

- Бабаяна они поставили после меня - это решение, видимо, было уже готово заранее. Про него вообще ничего не могу сказать. Бабаев может знать, Березуцкий - мне же никто ни слова не говорил о нем.

- Если ЦСКА позовет вас снова, вы вернетесь? Допустим, через год.

- При этом руководстве?

- Да.

- Нееее, никогда.

- А если уйдет Бабаев?

- Всегда. ЦСКА - хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые все изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат - это одно. У меня было свое видение работы, я не хотел вмешиваться в политику. Только попросил отлучиться в сборную перед Евро. Мне дали добро.

Напомним, что до перехода в ЦСКА Бабаян возглавлял "Тобол". При этом его сватают в "Астану" после ухода с тренерского мостика россиянина Андрея Тихонова. Казахстанец уже прокомментировал возможное возвращение в столичный клуб.