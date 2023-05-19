Экс-тренер "Кайрата" может возглавить российский клуб

Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский интересен московскому "Динамо", выступающему в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации российского журналиста Романа Нагучева, "бело-голубые" снова думают об этом тренере и уже звонили Шпилевскому, чтобы выяснить, какие у него планы.

При этом не факт, что белорусский специалист переедет в Россию, так как его "Арис" в отличии от "Динамо" близок к золоту в чемпионате Кипра. Тем более клубу из города Лимасол предстоят выступления в Лиге чемпионов.

Напомним, что 35-летний Шпилевский, хорошо известный казахстанским болельщикам по работе в "Кайрате" в период 2018-2021 годов, был признан лучшим тренером чемпионата Кипра.

Ранее "Динамо" уволило с поста главного тренера серба Славишу Йокановича.

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