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Экс-напарник Кака и Коутиньо сделал неожиданное признание об Алипе

Экс-напарник Кака и Коутиньо сделал неожиданное признание об Алипе
©ФК "Зенит"

Капитан санкт-петербургского "Зенита" бразилец Дуглас Сантос в интервью клубной пресс-службе высказался об атмосфере в команде и своем отношении к казахстанцу Нуралы Алипу, передает Vesti.kz.

"Мы близко дружим с Родригао, я много общаюсь с Барриосом, Клаудиньо, Венделом, Кассьеррой, Мантуаном. Часто что-то обсуждаем с Ерохиным, Мишей Кержаковым, Алипом, Ильзатом. Эти парни, как и остальные, мотивируют меня продолжать трудиться в поте лица и быть примером для молодых игроков, которые должны видеть, как старшие отдают на поле всё, что у них есть. Я, Ероха, Кучо, Миша - мы самые взрослые в команде, и все видят, как Ероха, выходя на поле, без устали наматывает километры, как Барриос самоотверженно борется за мяч в каждой зоне, как Керж первым приезжает на базу, чтобы побольше поработать. И я верю, что молодежь отмечает все это и делает выводы, - ​мы должны подавать пример, чтобы у нее была мотивация с каждым разом тренироваться еще усерднее", - отметил Сантос.

Отметим, что Сантос выигрывал Олимпийские игры в 2016 году в составе сборной Бразилии. При этом, футболист успел сыграть один матч за национальную команду. В матче против Панамы он делил поле с такими звездами, как Кака, Халк, Алиссон и Фелипе Коутиньо.

Напомним, что Алип играет за "Зенит" с 2022 года. Он является одним из лидеров сборной Казахстана.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бразилия

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