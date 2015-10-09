Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 16:15
 

Экс-футболист "Челси" и призёр Евро готов стать тренером Зайнутдинова: подробности

  Комментарии

Экс-футболист "Челси" и призёр Евро готов стать тренером Зайнутдинова: подробности Кенжебек, Оразов и Зайнутдинов. Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©

Известный в прошлом российский футболист Юрий Жирков может войти в тренерский штаб московского "Динамо". Команду возглавляет другой местный специалист Ролан Гусев, передают Vesti.kz.

Так, по информации Legalbet, назначение может состояться в ближайшее время. Для 42-летнего Жиркова это будет первая работа в качестве тренера. Он завершил карьеру футболиста в 2022 году.

Отметим, что Жирков участвовал на трёх чемпионатах Европы (2008, 2012, 2020) и двух чемпионатах мира (2014, 2018), став со сборной России бронзовым призёром Евро-2008. Клубную карьеру он провёл на родине, за исключением двух лет, которые прошли в лондонском "Челси" (2009-2011).

Добавим, что за "Динамо" играет казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов. В этом сезоне у него десять матчей во всех турнирах за бело-голубых.

На зимнюю паузу РПЛ футболисты "Динамо" ушли на десятом месте в турнирной таблице.

