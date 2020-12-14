"Два зайца одним выстрелом". Комментатор "Матч ТВ" высказался о дисквалификации Зайнутдинова

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Михаил Моссаковский отреагировал на тот факт, что футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов из-за перебора карточек пропустит следующий матч РПЛ с "Ростовом", который запланирован на 17 декабря.
"Зайнутдинов мимо матча с "Ростовом"? Два зайца одним выстрелом: и в отпуск раньше, и против старых друзей не играть. А вообще, для ЦСКА это потеря, конечно", - написал он в "твиттере".
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