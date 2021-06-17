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"Доходят уже и до Бердыева". Известный шоумен высказался о кандидатах на пост главного тренера ЦСКА

Пока командой руководит Алексей Березуцкий.

"Доходят уже и до Бердыева". Известный шоумен высказался о кандидатах на пост главного тренера ЦСКА
Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Известный шоумен, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью Metaratings.ru прокомментировал отставку Ивицы Олича с поста главного тренера клуба.

"Безусловно, я удивлен и потрясен. В Алексея Березуцкого, как в человека и в будущего тренера, я безоговорочно верю, он легенда ЦСКА. На данный момент его назначение исполняющим обязанности является промежуточным решением. Надеюсь, что стратегически ведется работа более глобального масштаба.

Семак в ЦСКА? Я думаю, что это спонтанные, так скажем, псевдоинсайды. У нас уже есть много последователей Нобеля Арустамяна. Но думаю, что все слухи про Семака - это, конечно, ерунда. Хотя пару дней назад видел инсайды, что "Зенит" якобы ведет переговоры с главным тренером сборной Швейцарии. Периодически появляются и вбросы про то, что руководство "Зенита" недовольно Семаком из-за неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов и ему уже ищут замену. Рассматривать эти вбросы серьезно, конечно, не надо. Думаю, что следующим тренером ЦСКА станет точно не Семак.

Болельщики ЦСКА называют разные кандидатуры на пост главного тренера. Говорят и про Федотова, который проводит хорошую работу в "Сочи". Перебирают свободных тренеров, доходят уже и до Бердыева. Я к этому отношусь как к легкому абсурду. Федотов это не абсурд, но я думаю, что ему комфортно работать в "Сочи" и руководство им довольно.

Часть болельщиков, конечно, ностальгирует по Леониду Слуцкому. Семь лет работы в ЦСКА не были безоблачными для Слуцкого и для болельщиков ЦСКА, которые разделились на слуцкофобов и слуцкофилов. Были болельщики, которые даже при выигранном "золоте" и кубках, реагировали на работу Слуцкого уничижительно.

Мне кажется, что имя нового главного тренера будет названо точно не из списка, который сейчас озвучивают многие аналитики, эксперты, болельщики. Вспомните 2009 год, когда произошли две тренерские отставки и команду в конце сезона возглавил Леонид Слуцкий, который проработал в клубе семь лет и выиграл кучу титулов и трофеев. Мне кажется, что после такой чехарды сезона-2020/21, в команду придет тренер, который проработает в клубе плюс-минус семь лет, но выиграет титулы и будет радовать болельщиков поставленной игрой и результатами. Это та доля оптимизма, которую я могу себе позволить. Надеюсь, что я не сойду за сумасшедшего", - сказал Грушевский.

Напомним, что в тренерский штаб "армейцев" вошел казахстанский тренер Григорий Бабаян, которого уже представили игрокам. В "Тоболе" уже нашли ему замену. 

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет. Казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов сыграл за "армейцев" 18 матчей в чемпионате и забил один гол.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бабаян Григорий Россия

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