Черчесов установил антирекорд после исключения Самородова

На выходных "Ахмат" огорчил болельщиков, уступив "Рубину" в гостях со счётом 0:1. Это поражение стало для грозненцев уже четвёртым подряд в Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

До этого команда проигрывала "Спартаку" (1:2), "Балтике" (0:2) и "Сочи" (2:4).

По данным Opta, серия имеет любопытную особенность: Станислав Черчесов впервые в карьере тренера потерпел четыре подряд поражения в матчах Премьер-лиги. За свою карьеру в чемпионате России он провёл 156 игр, и раньше такой серии у него не было.

Черчесов исключил Самородова и поплатился

Добавим, что в матче с "Рубином" Черчесов не задействовал нападающего сборной Казахстана Максима Самородова.

В следующем туре "Ахмат" дома примет московское "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 30 ноября.