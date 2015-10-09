Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Сегодня 17:53
 

Черчесов принял решение по Самородову на матч против клуба Зайнутдинова

  Комментарии

Черчесов принял решение по Самородову на матч против клуба Зайнутдинова ©ФК "Ахмат"

Сегодня, 30 ноября, грозненский "Ахмат" в матче 17-го тура РПЛ-2025/26 примет на своем поле московское "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Ахмат Арене" в Грозном начнется в 18:30 по казахстанскому времени.

Экс-главный тренер сборной Казахстана и наставник "Ахмата" Станислав Черчесов включил нападающего национальной команды Казахстана Максима Самородова в стартовый состав.

"Ахмат" выйдет на поле в следующем составе:

Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Ндонг, Садулаев (к), Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

Напомним, в последнем матче Черчесов не включил Самородова в заявку. В этой игре "Ахмат" уступил на выезде казанскому "Рубину".

Добавим, что в составе "Динамо" выступает другой игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Он оказался вне заявки на эту игру.

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 18:30   •   идёт
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
- : -
Динамо М
Динамо М
(Москва)
