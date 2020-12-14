Болельщики ЦСКА потребовали отставки тренера Зайнутдинова

Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер с призывом отправить в отставку главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко, сообщает Р-Спорт.
ЦСКА сыграл вничью с "Уралом" (2:2) на своем поле в матче 18-го тура российской премьер-лиги.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре очка. Ранее "армейцы" не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе.
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