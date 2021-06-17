Бабаян? Директор ЦСКА сделал заявление о главном тренере

Генеральный директор московского ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, Роман Бабаев заявил, что клуб не занимается поиском нового главного тренера, передает "Спорт-Экспресс". Он отметил, что ставка делается на местные кадры.

"Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера", - сказал Бабаев.

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича, а исполняющим обязанности назначил Алексея Березуцкого. Позже стало известно, что казахстанский специалист Григорий Бабаян покинул "Тобол" и присоединился к армейцам на сборах в качестве помощника главного тренера. В казахстанском клубе ему уже нашли замену.

Бабаяна представили игрокам ЦСКА. Зайнутдинов восстановился после травмы и тренировался

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