В "Астану"? "Рубин" объявил о расторжении контракта с Деспотовичем

"Рубин" и Джордже Деспотович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение 29-летнего легионера с "Рубином" было рассчитано до июня 2023 года. Несмотря на это, некоторое время назад футболист в своем Instagram попрощался с командой. По слухам, у Деспотовича был конфликт с главным тренером клуба Леонидом Слуцким, из-за чего футболист был переведен в дубль.

В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний форвард сыграл девять матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Всего серб провел за "Рубин" 36 игр, в которых отличился 15 раз.

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Напомним, Деспотович в свое время выступал в Казахстане за "Жетысу", "Кайрат", "Астану" и "Тобол". При этом сообщалось, что столичный клуб хочет вернуть сербского легионера.