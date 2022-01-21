Вернется в Казахстан? Деспотович попрощался с "Рубином"

Нападающий Джордже Деспотович переведен в дублирующий состав казанского "Рубина". Об этом "Матч ТВ" сообщил агент футболиста Юрий Горбенко.

Контракт Деспотовича с казанцами рассчитан до конца июня 2023 года. Ранее футболист в своем аккаунте в Instagram попрощался с командой: "Спасибо за все".

"У него действующий контракт, который действует еще полтора года. У него состоялся разговор со Слуцким, Яровинским и Саймановым. Он переведен в дубль. Все вопросы лучше задавать руководству клуба, они знают больше. Футболист будет выполнять все, что прописано в контракте. В одностороннем порядке "Рубин" не имеет права разрывать соглашение", - сказал Горбенко.

Также отмечается, что "Рубин" подтвердил информацию о переводе игрока в дубль, не уточнив, по какой причине это было сделано.

В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний форвард сыграл девять матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Напомним, Деспотович в свое время выступал в Казахстане за "Жетысу", "Кайрат", "Астану" и "Тобол". При этом сообщалось, что столичный клуб хочет вернуть сербского легионера.