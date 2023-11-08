Аршавин привел в пример игроку сборной России Алипа

Член правления "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Александра Коваленко в аренду в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

"Коваленко - молодой игрок, он безусловный талант. Саша заслуженно перешел в одну из топовых команд после "Крыльев Советов". Я думаю, ему нужно немного подождать. Тот же Алип, например, тоже ждал. Все кричали и говорили: "Когда же он уедет?". А сейчас играет на месте человека, который стоит очень дорого на европейском рынке. Думаю, что Коваленко не ошибся и все будет нормально. Уход в аренду зимой? Думаю, что малореально. У "Зенита" не такая большая обойма на данный момент", - сказал Аршавин "СЭ".

Коваленко перешел в "Зенит" из "Сочи" летом этого года. Он принял участие в 10 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и провел на поле в сумме 270 минут.

Ранее полузащитник играл за "Крылья Советов" на правах аренды из "Сочи".

Коваленко привлекается в молодежную сборную России, имеет в своем активе один матч за основную сборную.

Что касается Нуралы Алипа, то он присоединился к "Зениту" в начале 2022 года. Сначала он находился в аренде, а потом российский клуб выкупил казахстанского защитника у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

Алип провел 12 матчей в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ), заработав четыре предупреждения.