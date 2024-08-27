Алипу сообщили хорошие новости перед матчем "Зенита" в Кубке России

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч группового этапа Кубка России против "Акрона", сообщают Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы D пройдет сегодня, 27 августа в Самаре и начнется в 19:15 по казахстанскому времени. Ранее "Зенит" обыграл в этом турнире "Факел" (3:0) и "Рубин" (1:0).

Состав "Зенита": Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин (к), Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьерра.

Напомним, Алип в текущем сезоне провел по одному матчу в Кубке России и РПЛ.