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Вчера 23:57
 

Алипа уберут? "Зенит" разочаровался в защитнике и готов с ним расстаться

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Алипа уберут? "Зенит" разочаровался в защитнике и готов с ним расстаться ©ФК "Зенит"

Родригао может покинуть "Зенит" уже этой зимой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "ВсеПроСпорт".

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Родригао может покинуть "Зенит" уже этой зимой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "ВсеПроСпорт".

Петербургский клуб разочаровался в игре 29-летнего бразильского защитника и рассматривает возможность расставания с ним.

В связи с этим руководство "Зенита" решило вернуть из аренды Ванью Дркушича, который сейчас выступает за белградскую "Црвену Звезду".

Контракт Родригао с клубом действует до конца сезона, но продлевать его сине-бело-голубые не планируют. В текущем розыгрыше РПЛ защитник сыграл всего два матча, что, вероятно, повлияло на решение клуба.

Напомним, конкурентом Родригао является защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года.

Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Бразилия Футбол

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