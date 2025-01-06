Алипа уберут? "Зенит" разочаровался в защитнике и готов с ним расстаться

Родригао может покинуть "Зенит" уже этой зимой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "ВсеПроСпорт".

Петербургский клуб разочаровался в игре 29-летнего бразильского защитника и рассматривает возможность расставания с ним.

В связи с этим руководство "Зенита" решило вернуть из аренды Ванью Дркушича, который сейчас выступает за белградскую "Црвену Звезду".

Контракт Родригао с клубом действует до конца сезона, но продлевать его сине-бело-голубые не планируют. В текущем розыгрыше РПЛ защитник сыграл всего два матча, что, вероятно, повлияло на решение клуба.

Напомним, конкурентом Родригао является защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года.