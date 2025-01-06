Алипа уберут? "Зенит" разочаровался в защитнике и готов с ним расстаться
Родригао может покинуть "Зенит" уже этой зимой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "ВсеПроСпорт".
Родригао может покинуть "Зенит" уже этой зимой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "ВсеПроСпорт".
Петербургский клуб разочаровался в игре 29-летнего бразильского защитника и рассматривает возможность расставания с ним.
В связи с этим руководство "Зенита" решило вернуть из аренды Ванью Дркушича, который сейчас выступает за белградскую "Црвену Звезду".
Контракт Родригао с клубом действует до конца сезона, но продлевать его сине-бело-голубые не планируют. В текущем розыгрыше РПЛ защитник сыграл всего два матча, что, вероятно, повлияло на решение клуба.
Напомним, конкурентом Родригао является защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года.
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