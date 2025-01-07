Названа первая покупка "Манчестер Юнайтед" после прихода Аморима

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет видеть в своей команде защитника "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеша, передает Vesti.kz.

Как сообщает журналист Джейсон Берт в соцсетях, португальский наставник надеется, что 22-летний футболист станет первым приобретением клуба при нем. "Красные дьяволы" продолжают настаивать на трансфере зимой, однако провернуть сделку в январе будет трудно, ведь парижане намерены сохранить игрока как минимум до конца сезона. Это будет первый трансфер после прихода Аморима в команду.

Мендеш перешел в "ПСЖ" из лиссабонского "Спортинга" летом 2021 года за 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец провел за парижан 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, равняется 55 миллионам евро.

Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13-ое место с 23-мя очками в активе.