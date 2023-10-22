Алип выйдет в стартовом составе "Зенита" на матч с одним из лидеров РПЛ

Ведущий защитник сборной Казахстана Нуралы Алип включен в основной состав "Зенита" на матч 12-го тура чемпионата России против "Крылья Советов", сообщают Vesti.kz.

Алип в очередной раз выйдет в основе "Зенита" и займет место левого центрального защитника. Для "Зенита" это будет важная встреча, поскольку в случае победы они могут обойти именно "Крылья Советов" и подняться на второе место в РПЛ.

Отметим, что в этом сезоне казахстанский центрбэк отыграл уже десять матчей в РПЛ за "Зенит" и сумел закрепиться в основе команды Сергея Семака.

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