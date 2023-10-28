Алип против Быстрова: прямая трансляция "самого казахстанского" матча РПЛ

Сегодня, 28 октября, состоятся матчи 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). В Санкт-Петербурге "Зенит" примет на своем поле грозненский "Ахмат", передает корреспондент Vesti.kz.

Матч между клубами казахстанцев Нуралы Алипа и Марата Быстрова пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажут телеканалы "Матч Премьер" и Q Sport. Также трансляция будет доступна по этой ссылке.

Отметим, что после 12 сыгранных туров "Зенит" занимает второе место с 23 баллами, на пять очков отставая от лидеров из "Краснодара". Что касается "Ахмата", то он находится на 12-й позиции с 12 набранными пунктами.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Алип сыграл в 11 матчах и заработал три предупреждения. А вот 31-летний Быстров принял участие всего в трех играх премьер-лиги, в одной из которых был удален.

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