Алип получил в соперники своего напарника по сборной Казахстана

Санкт-Петербургский "Зенит" сыграет с "Ахматом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, передает Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

"Зенит", за который играет казахстанский защитник Нуралы Алип, на групповом этапе Кубка России занял первое место в группе D, не проиграв ни одного из шести матчей. В свою очередь, "Ахмат", куда в этом году перешел нападающий из Казахстана Максим Самородов, стал вторым в квартете C с девятью очками.

Первый матч 1/4 финала пройдет 5-7 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", а ответный 26-28 ноября в Грозном. Точные даты игр будут объявлены позже.

В текущем сезоне Алип провел за действующих чемпионов России 12 матчей. В активе Самородова 11 матчей за "Ахмат" и один гол.

Добавим, что оба футболиста являются лидерами национальной сборной Казахстана.