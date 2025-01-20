Алип получил одноклубника за 19 миллиардов

Санкт-петербургский "Зенит" официально объявил о трансфере бразильского вингера Луиса Энрике, сообщают Vesti.kz.

Ранее новичок "Зенита", ставший одноклубником защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, выступал за "Ботафого". 24-летний игрок подписал контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Хотя сумма сделки не раскрывается, по данным СМИ, переход обошелся "Зениту" в сумму до 35 миллионов евро (свыше 19 миллиардов тенге). Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.

Энрике станет ключевым усилением команды, которая проводит зимнюю паузу, занимая второе место в Российской Премьер-лиге, уступая "Краснодару" лишь по дополнительным показателям.

Напомним, Алип с 2022 года выступает за "Зенит", перейдя туда из "Кайрата". В августе 2024 года Алип продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года.