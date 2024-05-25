"Алга, Казахстан!". Игроки сборной Бразилии поздравили Алипа с чемпионством

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отреагировал на завоевание чемпионского титула РПЛ в составе "Зенита", передают Vesti.kz.

Алип вышел в прямой эфире в Instagram и поделился своей реакцией на очередной трофей. Также он коротко поговорил со своими партнерами.

Сначала защитник высказался самостоятельно:

"Трехкратный чемпион России! Это тебе не халям-балям. Сегодня Питер гуляет! Не зря старались".

Позже на просьбу Нуралы передать привет Казахстану отреагировали Александр Коваленко и Ильзат Ахметов "Мы чемпионы, Нурик! Салам всем", - сказал Коваленко.

"Всем салам алейкум. Алга Казахстан!", - добавил Ахметов.

Кроме того, в эфире высказались бразильские легионеры "Зенита" Педро, Мантуан, Нино, Клаудиньо и Артур:

"Казахстан давай! Казахстан - топ! Казахстан и Бразилия вместе".

Напомним, в 30-м туре РПЛ "Зенит" обыграл "Ростов" (2:1), а другой претендент на титул "Динамо" - уступил на выезде "Краснодару" (0:1), это позволило команде Сергея Семака финишировать на первом месте. Для "Зенита" это шестое чемпионство в РПЛ подряд.

Алип провел полный матч с "Ростовом". Всего на счету казахстанца в этом сезоне 25 матчей в РПЛ. Он завоевал свой третий титул РПЛ.

2 июня "Зенит" сыграет в Суперфинале Кубка России с "Балтикой" и в случае победы может оформить "золотой дубль".