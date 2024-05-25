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Новости спорта Футбол Россия
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"Алга, Казахстан!". Игроки сборной Бразилии поздравили Алипа с чемпионством

"Алга, Казахстан!". Игроки сборной Бразилии поздравили Алипа с чемпионством
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отреагировал на завоевание чемпионского титула РПЛ в составе "Зенита", передают Vesti.kz

Алип вышел в прямой эфире в Instagram и поделился своей реакцией на очередной трофей. Также он коротко поговорил со своими партнерами. 

Сначала защитник высказался самостоятельно: 

"Трехкратный чемпион России! Это тебе не халям-балям. Сегодня Питер гуляет! Не зря старались". 

Позже на просьбу Нуралы передать привет Казахстану отреагировали Александр Коваленко и Ильзат Ахметов  "Мы чемпионы, Нурик! Салам всем", - сказал Коваленко. 

"Всем салам алейкум. Алга Казахстан!", - добавил Ахметов. 

Кроме того, в эфире высказались бразильские легионеры "Зенита" Педро, Мантуан, Нино, Клаудиньо и Артур: 

"Казахстан давай! Казахстан - топ! Казахстан и Бразилия вместе". 

Напомним, в 30-м туре РПЛ "Зенит" обыграл "Ростов" (2:1), а другой претендент на титул "Динамо" - уступил на выезде "Краснодару" (0:1), это позволило команде Сергея Семака финишировать на первом месте. Для "Зенита" это шестое чемпионство в РПЛ подряд. 

Алип провел полный матч с "Ростовом". Всего на счету казахстанца в этом сезоне 25 матчей в РПЛ. Он завоевал свой третий титул РПЛ. 

2 июня "Зенит" сыграет в Суперфинале Кубка России с "Балтикой" и в случае победы может оформить "золотой дубль". 

 

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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