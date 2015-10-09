"Ахмат" Самородова добился уникального достижения и попал в один ряд с клубом Роналду

Российский "Ахмат" вошел в число лучших клубов Европы по эффективности стандартных положений, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба.
По итогам минувшего сезона "Ахмат" занял третье место в рейтинге клубов вне топ-5 европейских лиг по ожидаемым голам (xG) после розыгрыша стандартов - в среднем 0,58 гола за матч. Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований CIES Football Observatory.
Выше грозненцев только чешская "Славия" (0,64) и турецкий "Галатасарай" (0,61).
Также в топ-10 вошли:
- "Бенфика" (Португалия) - 0,58
- "Ференцварош" (Венгрия) - 0,56
- "Мидтьюлланн" (Дания) - 0,55
- "Црвена Звезда" (Сербия) - 0,55
- "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), где играет звездный португалец Криштиану Роналду - 0,55
- "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ) - 0,54
- "Богемиан" (Ирландия) - 0,54
Таким образом, "Ахмат" оказался в числе самых результативных европейских клубов по игре при стандартах, обойдя многие именитые команды.
Отметим, что в составе грозненцев продолжает выступать нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.
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