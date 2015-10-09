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"Ахмат" Самородова добился уникального достижения и попал в один ряд с клубом Роналду

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"Ахмат" Самородова добился уникального достижения и попал в один ряд с клубом Роналду ©ФК "Ахмат"

Российский "Ахмат" вошел в число лучших клубов Европы по эффективности стандартных положений, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба.

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Российский "Ахмат" вошел в число лучших клубов Европы по эффективности стандартных положений, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба.

По итогам минувшего сезона "Ахмат" занял третье место в рейтинге клубов вне топ-5 европейских лиг по ожидаемым голам (xG) после розыгрыша стандартов - в среднем 0,58 гола за матч. Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований CIES Football Observatory.

Выше грозненцев только чешская "Славия" (0,64) и турецкий "Галатасарай" (0,61).

Также в топ-10 вошли:

  • "Бенфика" (Португалия) - 0,58
  • "Ференцварош" (Венгрия) - 0,56
  • "Мидтьюлланн" (Дания) - 0,55
  • "Црвена Звезда" (Сербия) - 0,55
  • "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), где играет звездный португалец Криштиану Роналду - 0,55
  • "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ) - 0,54
  • "Богемиан" (Ирландия) - 0,54

Таким образом, "Ахмат" оказался в числе самых результативных европейских клубов по игре при стандартах, обойдя многие именитые команды.

Отметим, что в составе грозненцев продолжает выступать нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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