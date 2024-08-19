"Ахмат" принял решение по Самородову перед Кавказским дерби

Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч пятого тура РПЛ против махачкалинского "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Махачкале, которую имеют еще Кавказским дерби состоится сегодня 19 августа и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

Форвард сборной Казахстана Максим Самородов не попал в заявку на эту игру. Ранее сообщалось, что казахстанец получил мышечную травму в матче Кубка России против "Краснодара" (0:1).

Самородов присоединился к "Ахмату" 6 августа, перейдя из казахстанского "Актобе", и успел провести за новый клуб два матча, однако результативными действиями пока не отметился. Его контракт с грозненцами рассчитан на четыре года. На счету нападающего 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Добавим, "Ахмат" набрал три очка и занимает 14 место в РПЛ. У "Динамо" два балла и предпоследняя 15 строчка в турнирной таблице.