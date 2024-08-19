"Ахмат" принял решение по Самородову перед Кавказским дерби
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Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч пятого тура РПЛ против махачкалинского "Динамо", сообщают Vesti.kz.
Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч пятого тура РПЛ против махачкалинского "Динамо", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Махачкале, которую имеют еще Кавказским дерби состоится сегодня 19 августа и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.
Форвард сборной Казахстана Максим Самородов не попал в заявку на эту игру. Ранее сообщалось, что казахстанец получил мышечную травму в матче Кубка России против "Краснодара" (0:1).
Самородов присоединился к "Ахмату" 6 августа, перейдя из казахстанского "Актобе", и успел провести за новый клуб два матча, однако результативными действиями пока не отметился. Его контракт с грозненцами рассчитан на четыре года. На счету нападающего 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
Добавим, "Ахмат" набрал три очка и занимает 14 место в РПЛ. У "Динамо" два балла и предпоследняя 15 строчка в турнирной таблице.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|2
|Динамо М
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3
|Локомотив М
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|4
|Спартак М
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|7
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|8
|ЦСКА М
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|11
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|12
|Акрон Тл
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
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