Агент Зайнутдинова отреагировал на разговоры об уходе игрока из ЦСКА

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы Бахтиера Зайнутдинова, прокомментировал новость о возможном уходе футболиста из ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что казахстанец хочет покинуть "армейцев" из-за малой игровой практики.

"Эта информация - слухи и абсолютная неправда. Бахтиер - игрок ЦСКА, у него длительный контракт и никуда он не собирается уходить.

Он восстановился после травмы и планомерно подходит к тому, чтобы получать время по состоянию здоровья. Руководство клуба на него рассчитывает, а Бахтиер рассчитывает начать играть.

Он играл за сборную 30 минут - это было запланировано. Давать полноценную нагрузку пока нельзя, сейчас он играет столько, сколько надо ему играть", - приводит слова Новикова Sport24.

Напомним, что в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 с Боснией и Герцеговиной Зайнутдинов вышел на поле на 57-й минуте вместо Артура Шушеначева, а на 95-й забил гол со штрафного и помог сборной Казахстана вырвать ничью в Зенице (2:2).

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