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"В контракте прописаны отступные". Инсайдер - о сумме трансфера Зайнутдинова в ЦСКА

Сообщалось, что хавбек покинул "Ростов" и отправился на медосмотр.

"В контракте прописаны отступные". Инсайдер - о сумме трансфера Зайнутдинова в ЦСКА
Фото: ФК "Ростов"
Новости спорта Футбол Россия
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Российский журналист и блогер Сергей Егоров высказался о возможном переходе полузащитника "Ростова" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в московский ЦСКА.

"Это единственная загадка в ситуации Зайнутдинова - сколько получит "Ростов". Потому что здесь его забрали... Знаешь, мне история с Зайнутдиновым напомнила фильм "Кавказская пленница". Помнишь главную героиню? Вот ее там Хмырь, Балбес и Бывалый забрали, а она воспротивилась. Думаю, что тут хоть ситуация схожая, но финал будет другой", - сказал Егоров во время стрима на своем YouTube-канале "Футбольный Биги".

На вопрос, известна ли ему сумма трансфера Зайнутдинова в ЦСКА, инсайдер ответил: "Сумму трансфера пока не знаю. У него действующий контракт, но в контракте прописана сумма отступных, и если эту сумму ЦСКА предлагает, то "Ростов" в этом случае ничего уже сделать не может. Сам футболист может упереться и сказать: "Я не пойду" и прочее. Но футболист уже, по моей информации, в Москве, пройдет медосмотр и подпишет контракт с ЦСКА".

За "Ростов" Зайнутдинов выступает с начала 2019 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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