"В контракте прописаны отступные". Инсайдер - о сумме трансфера Зайнутдинова в ЦСКА

Российский журналист и блогер Сергей Егоров
высказался о возможном переходе полузащитника "Ростова"
и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
в московский ЦСКА
.
"Это единственная загадка в ситуации Зайнутдинова - сколько получит "Ростов". Потому что здесь его забрали... Знаешь, мне история с Зайнутдиновым напомнила фильм "Кавказская пленница". Помнишь главную героиню? Вот ее там Хмырь, Балбес и Бывалый забрали, а она воспротивилась. Думаю, что тут хоть ситуация схожая, но финал будет другой", - сказал Егоров во время стрима на своем YouTube-канале
"Футбольный Биги".
На вопрос, известна ли ему сумма трансфера Зайнутдинова в ЦСКА, инсайдер ответил: "Сумму трансфера пока не знаю. У него действующий контракт, но в контракте прописана сумма отступных
, и если эту сумму ЦСКА предлагает, то "Ростов" в этом случае ничего уже сделать не может. Сам футболист может упереться и сказать: "Я не пойду" и прочее. Но футболист уже, по моей информации, в Москве, пройдет медосмотр
и подпишет контракт с ЦСКА".
За "Ростов" Зайнутдинов выступает с начала 2019 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне