Клуб казахстанца победил в гостях и поднялся на второе место в российской премьер-лиге

Футбольный клуб "Сочи
", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
, победил "Ротор
" в гостях, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра четвертого тура российской премьер-лиги
завершилась со счетом 2:1. У гостей дубль оформил Никита Бурмистров
, отличившийся на 21-й и 59-й минутах, а у хозяев на 52-й забил Камиль Муллин
.
В прошедшем матче Бахтияров не попал в заявку. Его клуб, набрав восемь очков, поднялся на второе место. С 12 баллами лидирует "Зенит", а третьим с семью очками идет "Локомотив" - оба клуба провели на матч меньше, чем "Сочи". Последнее, 16-е, место занимает "Ротор", набравший всего одно очко.
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На счету 22-летнего Бахтиярова пока один матч в текущем сезоне - 18 августа казахстанец вышел на замену в матче с "Рубином", а после его появления команда забила два гола и вырвала
победу - 3:2.
В следующем туре "Сочи" 25 августа в 21:30 по времени Нур-Султана встретится с "Тамбовом". Соперник с тремя очками занимает 14-е место.
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