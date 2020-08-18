Казахстанский футболист дебютировал с победы в новом сезоне российской премьер-лиги

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
сыграл за "Сочи
" в победном матче с казанским "Рубином
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра третьего тура российской премьер-лиги
проходила сегодня, 14 августа, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. За "Сочи" забили словенец Миха Мевля
(44-я минута), эквадорец Кристиан Нобоа
(85) и серб Иван Миладинович
(91). У "Рубина" с пенальти забил Иван Игнатьев
(67) и Денис Макаров
(76).
В этом матче Бахтияров вышел на замену на 83-й минуте при счете 1:2. Казахстанец, который дебютировал в новом сезоне РПЛ, заменил форварда Никиту Бурмистрова
.
Для "Сочи" эта победа стала первой в сезоне РПЛ. С пятью очками клуб идет четвертым, а "Рубин" с одним баллом занимает 14-е место из 16 клубов.
В следующем туре "Сочи" 22 августа в 23:00 по времени Нур-Султана встретится в Волгограде с "Ротором", который после двух игр замыкает таблицу.
22-летний Бахтияров выступает за "Сочи" с начала 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел два матча.
Ранее стало известно, что "Сочи" может подписать
полузащитника сборной Казахстана Алекандра Меркеля
. С этого сезона казахстанцы не считаются легионерами в РПЛ, но у Меркеля возникли проблемы с документами, однако клуб готов заявить его как иностранца.
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