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"Есть страх получить повторную травму". Бахтияров - о своей форме, волевой победе над "Рубином" и контракте с "Сочи"

Казахстанец сыграл первый матч в сезоне.

"Есть страх получить повторную травму". Бахтияров - о своей форме, волевой победе над "Рубином" и контракте с "Сочи"
Фото: ФК "Сочи"
Новости спорта Футбол Россия
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Казахстанский полузащитник "Сочи" Акмаль Бахтияров в интервью KazFootball.kz поделился эмоциями от волевой победы над "Рубином", а также рассказал о продлении контракта с сочинцами.

Игра третьего тура российской премьер-лиги прошла 14 августа и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Сочи". Бахтияров вышел на замену на 83-й минуте, для него это была первая игра в новом сезоне РПЛ.

– Пару слов о победе над "Рубином"?
– Игра была тяжелой и насыщенной на моменты. Рад, что проявили характер и вырвали победу.

– Ты вышел на поле в чемпионате России впервые с ноября. Как себя чувствуешь физически? Какие эмоции, ощущения?
– Чувствую себя хорошо, но есть небольшой страх получить повторную травму, от которой я только недавно восстановился. Поэтому сказать, что я готов на 100 процентов – не могу.

– Твой контракт с "Сочи" по официальным данным действовал до конца прошедшего сезона. До какого срока действует новое соглашение?
– Новое соглашение действует до июня 2022 года.

– Команду покинул Александр Кокорин, являющийся лидером "Сочи" в концовке чемпионата. Как-то повлиял его уход на команду?
– Безусловно, уход Кокорина – серьезная потеря для команды. Но пока справляемся.

22-летний Бахтияров выступает за "Сочи" с начала 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел два матча.

 

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Метки:
Бахтияров Акмаль Сочи ФК Премьер-лига России Рубин Сборная РК по футболу

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