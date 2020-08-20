"Есть страх получить повторную травму". Бахтияров - о своей форме, волевой победе над "Рубином" и контракте с "Сочи"

Казахстанский полузащитник "Сочи" Акмаль Бахтияров
в интервью KazFootball.kz
поделился эмоциями от волевой победы над "Рубином", а также рассказал о продлении контракта с сочинцами.
Игра третьего тура российской премьер-лиги прошла 14 августа и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Сочи". Бахтияров вышел на замену на 83-й минуте, для него это была первая игра в новом сезоне РПЛ.
– Пару слов о победе над "Рубином"?
– Игра была тяжелой и насыщенной на моменты. Рад, что проявили характер и вырвали победу.
– Ты вышел на поле в чемпионате России впервые с ноября. Как себя чувствуешь физически? Какие эмоции, ощущения?
– Чувствую себя хорошо, но есть небольшой страх получить повторную травму, от которой я только недавно восстановился. Поэтому сказать, что я готов на 100 процентов – не могу.
– Твой контракт с "Сочи" по официальным данным действовал до конца прошедшего сезона. До какого срока действует новое соглашение?
– Новое соглашение действует до июня 2022 года.
– Команду покинул Александр Кокорин, являющийся лидером "Сочи" в концовке чемпионата. Как-то повлиял его уход на команду?
– Безусловно, уход Кокорина – серьезная потеря для команды. Но пока справляемся.
22-летний Бахтияров выступает за "Сочи" с начала 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел два матча.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне