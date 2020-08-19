"Ростов" с Зайнутдиновым в стартовом составе потерпел поражение за три минуты

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
сыграл за
"Ростов
" в гостевом матче с московским "Динамо
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра третьего тура российской премьер-лиги
в Москве завершилась со счетом 0:2. У "Динамо" на 42-й минуте пенальти реализовал немецкий форвард Макс Филипп
, а на 45-й после подачи с углового отличился нападающий сборной России Николай Комличенко
, опередивший Зайнутдинова.
В этом матче Зайнутдинов вышел в стартовом составе. На 16-й минуте казахстанец получил желтую карточку.
Казахстанский футболист вышел в старте и дебютировал с победы в российской премьер-лиге
Набрав семь очков, "Динамо" поднялось на третье место, а "Ростов" с тремя баллами идет десятым из 16 клубов. В следующем туре команда Зайнутдинова 23 августа в 19:30 по времени Нур-Султана в гостях встретится с "Уфой", которая имеет четыре очка и занимает девятое место.
В текущем сезоне на счету 22-летнего Зайнутдинова теперь три игры. В каждой из них он выходил в стартовом составе, но без замены провел только матч с "Динамо".
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