Российский футболист нашел новый клуб после снятия "Иртыша" с КПЛ

Российский нападающий Максим Житнев
перешел в клуб ПФЛ "Новосибирск"
. Контракт подписан до 30 июня 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Нынешний сезон 30-летний футболист начинал в "Иртыше"
, сыграв два матча в КПЛ
. Результативными действиями не отметился.
Интересно, что "Иртыш" был его первым клубом за границей. До этого выступал на родине за команды "Томь", "Сибирь", "Кубань", "Распадская". В свое время поиграл за молодежные составы московского "Спартака".
В сезоне-2015/16 забил 16 мячей за "Сибирь" и стал лучшим снайпером ФНЛ, разделив первое место с Артемом Делькиным ("Оренбург") и Хасаном Мамтовым ("Тюмень").
Напомним, что "Иртыш" объявил
о снятии с чемпионата Казахстана 30 мая. Причина - финансовые проблемы. В клубе заявили, что лишились спонсора и не могут платить легионерам по контрактам.
За всеми переходами игроков можно следить по нашей Таблице трансферов КПЛ
.
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