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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Завоевание титулов и отсутствие практики. Как в Европе выступают молодые казахстанские футболисты

Завоевание титулов и отсутствие практики. Как в Европе выступают молодые казахстанские футболисты
©moldova.sports.md

Молодые футболисты из Казахстана периодически пытаются заявить о себе в разных европейских странах и сейчас таких примеров сразу несколько. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, каковы успехи наших ребят и что их ждет в будущем.

Данил Анкудинов, "Шериф" (Молдова)

В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел четыре официальные игры за главный молдавский клуб. Забить ему пока не удалось, но один ассист он оформил. При этом форварду удалось стать чемпионом страны в составе "Шерифа".

Сейчас Анкудинов уже приступил к работе на сборах перед новым сезоном. Более того, он забил в одном из контрольных матчей.

Сейчас в "Шерифе" сменился главный тренер, команду возглавил хорватский специалист Степан Томас. Как это повлияет на статус Анкудинова, пока непонятно. Но площадка для прогресса в "Шерифе" действительно правильная, там нацелены на прокачку молодых игроков и дальнейшую продажу. 

Аскар Сатышев, "Гранада" U-19 (Испания)

По словам защитника, он не ожидал, что получит контракт от "Гранады", но испанский клуб решил изучить игрока и дал ему время до июня нынешнего года. Исходя из статистических источников, Сатышев провел лишь тайм в матче с "Сан-Педро".

Любопытно, что в начале июня Сатышев дебютировал за молодежную сборную Казахстана в матче с Турцией (0:0). Он вышел на замену, отыграв 27 минут. Задатки для центрбека у Сатышева действительно хорошие, но продолжится ли его карьера в Европе, пока большой вопрос. Возможно, 19-летний футболист вернется в Казахстан и попробует себя в одном из клубов КПЛ.

Вадим Яковлев, "Динамо-Авто" (Молдова)

Еще один представитель Казахстана в чемпионате Молдовы. Прошлый сезон Яковлев провел в "Аксу" в первой лиге, а весну этого года начал за "Динамо-Авто". В конце чемпионата юный казахстанец исправно попадал в основной состав, отыграв в том числе 90 минут против "Шерифа". А в последнем туре с "Милсами" Яковлев забил дебютный гол за молдавский клуб.

Геворг Наджарян, "Пюник" (Армения)

После нескольких относительно неплохих сезонов в "Шахтере", Наджарян решил сменить обстановку и отправился в Армению. В "Пюнике" Геворг пока скорее игрок ротации, во второй части сезона-21/22 хавбек провел лишь шесть матчей и суммарно накопил лишь 196 игровых минут.

"Пюник" при этом стал чемпионом Армении, что для Геворга вероятно очень важное достижение. Теперь клуб выступит в еврокубках, но нет уверенности, что Наджарян будет получать больше практики. На позициях, где играет казахстанец, "Пюник" как правило использует легионеров.

Динмухаммед Кашкен, "Жальгирис" (Литва)

Центральный защитник уже не в первый раз пытается покорить Европу и на сей раз пробует себя в литовском "Жальгирисе" под руководством казахстанского специалиста Владимира Чебурина. "Жальгирис" успешно выступает в родном чемпионате, лидируя с весомым отрывом, но положение Кашкена в клубе скорее эпизодическое.

Он пока лишь один раз сыграл в чемпионате и дважды выходил в матчах Кубка Литвы. Возможно, в период, когда "Жальгирису" предстоит играть в квалификации еврокубков, Кашкен получит больше времени, исходя из плотного графика и требуемой ротации.

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