"Я шокирован". Бывший тренер "Кайрата" высказался о дисквалификации Исламхана

Экс-тренер "Кайрата" Карлос Алос Феррер
в беседе с корреспондентом Vesti.kz
прокомментировал информацию о двухлетней дисквалификации Бауыржана Исламхана
.
"Я шокирован... Он действительно хороший игрок и честный человек. Это все, что я могу сказать об Исламхане... Желаю ему всего наилучшего", - сказал Феррер.
Информация
о сроке дисквалификации Исламхана появилась несколько часов назад. Ее уже прокомментировал
и сам футболист.
Напомним, что Карлос тренировал "Кайрат" с июля 2017 до октября 2018 года. При нем алматинская команда завоевала Кубок Казахстана
и занимала второе место в чемпионате страны
.
С сентября текущего года испанский специалист возглавляет клуб "Эносис"
из высшего дивизиона чемпионата Кипра.
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