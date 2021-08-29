Вызванный в сборную Казахстана Жуков помог своему клубу обыграть самый титулованный клуб Польши

Краковская "Висла" обыграла варшавскую "Легию" в матче шестого тура чемпионата Польши по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кракове завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч на 29-й минуте забил Фелицио Браун Форбс. Казахстанский футболист Георгий Жуков вышел на поле на 84-й минуте.

"Висла" набрала десять очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. Самый титулованный клуб Польши с шестью баллами занимает 14-е место, но при этом "Легия" провела на два матча меньше остальных.

Напомним, на днях стало известно, что Жуков вызван в сборную Казахстана на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022. 26-летний полузащитник перешел в "Вислу" в ноябре 2019-го. До этого играл за "Кайрат" (2017-2019). В КПЛ также защищал цвета "Астаны" (2014-2015).

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