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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В "Тоболе" рассказали о зарплате Оразова в европейском клубе

В "Тоболе" рассказали о зарплате Оразова в европейском клубе
©instagram.com/europacnfleague/

Переход Рамазана Оразова из "Тобола" в словенский "Копер" не связан с улучшением финансовых условий для игрока. Об этом сообщил владелец костанайского клуба Алимжан Калдияров, передают Vesti.kz

На своей странице в Instagram Калдияров высказался о переходе Оразова и заявил, что хавбек потеряет в деньгах после этого трансфера: "В Словении Оразову будут платить меньше. Но в Европе больше возможностей". 

Ранее "Тобол" объявил об уходе Оразова. Источники сообщают, что полузащитник сборной Казахстана уже вылетел в Словению и в ближайший понедельник подпишет контракт с "Копером". 

Рамазан Оразов провел 24 матча за костанайцев, в которых забил три гола. Воспитанник "Кайрата" ранее выступал в "Аксу", "Актобе", а также латвийском "Даугавплисе" и российской "Чайке". 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32
6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Оразов Рамазан КПЛ Словения Трансфер Казахстанцы за границей Тобол ФК Казахстан

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