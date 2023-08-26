В "Тоболе" рассказали о зарплате Оразова в европейском клубе

Переход Рамазана Оразова из "Тобола" в словенский "Копер" не связан с улучшением финансовых условий для игрока. Об этом сообщил владелец костанайского клуба Алимжан Калдияров, передают Vesti.kz.
На своей странице в Instagram Калдияров высказался о переходе Оразова и заявил, что хавбек потеряет в деньгах после этого трансфера: "В Словении Оразову будут платить меньше. Но в Европе больше возможностей".
Ранее "Тобол" объявил об уходе Оразова. Источники сообщают, что полузащитник сборной Казахстана уже вылетел в Словению и в ближайший понедельник подпишет контракт с "Копером".
Рамазан Оразов провел 24 матча за костанайцев, в которых забил три гола. Воспитанник "Кайрата" ранее выступал в "Аксу", "Актобе", а также латвийском "Даугавплисе" и российской "Чайке".
Загрузка матч-центра...
Реклама