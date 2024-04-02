Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

В казахстанском футболе произошло новое назначение

В казахстанском футболе произошло новое назначение
©qfl.kz

Qazaqstan Football League (бывшая Профессиональная футбольная лига Казахстана) объявила о назначении 54-летнего казахстанского специалиста Гани Кайназарова на должность вице-президента, сообщают Vesti.kz со ссылкой на QFL.

Кайназаров будет курировать все аспекты спортивной деятельности в рамках лиги. Это включает в себя не только организацию и контроль проведения самых разнообразных соревнований, но и активное взаимодействие с футбольными клубами по всем вопросам, связанным с их участием в лиге. Кроме того, он будет следить за строгим соблюдением всех регламентов и нормативных документов, обеспечивая честную и прозрачную игровую среду для всех участников.

Отметим, что Кайназаров имеет богатый футбольный опыт. В разное время он защищал цвета клубов "Тараз", "Кайрат", "СКИФ" и играл за национальную сборную.

По завершении игровой карьеры трудился на руководящих должностях в футбольных клубах "Тараз", "Астана", а также в Казахстанской федерации футбола. С 11 марта 2022 года работал директором департамента сборных команд КФФ.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
КПЛ Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus