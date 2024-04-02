В казахстанском футболе произошло новое назначение

Qazaqstan Football League (бывшая Профессиональная футбольная лига Казахстана) объявила о назначении 54-летнего казахстанского специалиста Гани Кайназарова на должность вице-президента, сообщают Vesti.kz со ссылкой на QFL.

Кайназаров будет курировать все аспекты спортивной деятельности в рамках лиги. Это включает в себя не только организацию и контроль проведения самых разнообразных соревнований, но и активное взаимодействие с футбольными клубами по всем вопросам, связанным с их участием в лиге. Кроме того, он будет следить за строгим соблюдением всех регламентов и нормативных документов, обеспечивая честную и прозрачную игровую среду для всех участников.

Отметим, что Кайназаров имеет богатый футбольный опыт. В разное время он защищал цвета клубов "Тараз", "Кайрат", "СКИФ" и играл за национальную сборную.

По завершении игровой карьеры трудился на руководящих должностях в футбольных клубах "Тараз", "Астана", а также в Казахстанской федерации футбола. С 11 марта 2022 года работал директором департамента сборных команд КФФ.