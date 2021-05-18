"В Казахстане играл в +40, но матчи не переносили". Шомко - о вылете "Ротора", форме Щеткина и предложениях из РПЛ

Защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о заключительном матче "Ротора" в РПЛ-2020/21, важном влиянии Алексея Щеткина на результаты и продолжении карьеры в России.

Отметим, что игрок пропустил финиш сезона в волгоградском клубе из-за травмы, сейчас он проходит период реабилитации.

- Дмитрий, расскажите какие эмоции испытывали во время матча с "Рубином"? Учитывая все обстоятельства: пенальти на последних минутах от Деспотовича, матч "Уфы" и "Арсенала", который перенесли по времени.

- Я смотрел матч дома и очень переживал за команду! Было тяжело, ребята по мне очень хорошо играли. Честно говоря, не по спортивному принципу начался матч "Уфа" - "Арсенал". Я все понимаю, было жарко и наверное, невозможно играть, но поверьте мне, я за свою карьеру играл и в более суровых условиях, когда в Атырау было +40, плюс искусственное поле и что-то у нас в Казахстане не переносили матчи!

- Как вы думаете, за счет чего команде удалось прибавить в конце сезона? И что помогло так преобразиться Алексею Щеткину?

- За счет того, что все понимали и хотели остаться в премьер-лиге. Но, к сожалению, с задачей не справились. Щеткин много работал, так как получил травму в марте. Он хотел как можно быстрее вернуться. Я думаю, он действительно освежил игру команды и забил важные голы.

- "Ротор", к сожалению, вылетел в ФНЛ, ваш контракт заканчивается? Есть ли уже предложения из РПЛ? Существует ли вероятность возвращения в Казахстан?

- Чуть позже дам вам полную информацию, поскольку сейчас есть два-три варианта из РПЛ. Лучше задать этот вопрос моему агенту. Контракт у меня заканчивается 31 мая, затем я буду свободен.

Напомним, что Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин перебрались в "Ротор" в зимнее трансферное окно. По итогам сезона-2020/21 волгоградский клуб покинул РПЛ, заняв 15-е место. Шомко провел за "Ротор" четыре матча, Щеткин поучаствовал в пяти играх и забил два мяча.

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