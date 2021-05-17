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"Есть предложения от команд из первой восьмерки РПЛ". Агент Шомко - о будущем игрока, вылете "Ротора" и Щеткине

Экс-лидер "Астаны" может продолжить карьеру в России.

"Есть предложения от команд из первой восьмерки РПЛ". Агент Шомко - о будущем игрока, вылете "Ротора" и Щеткине
Фото: ФК "Ротор"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Останется ли Дмитрий Шомко в России или вернется в Казахстан, есть ли интерес к Алексею Щеткину из РПЛ и как можно оценить их период выступления в "Роторе" - на эти вопросы в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил агент Дмитрий Агеев.  

- Дмитрий, контракт Шомко с "Ротором" завершается, каковы дальнейшие планы? 

- У нас есть предложения от команд из российской и казахстанской премьер-лиг. Сейчас рассматриваем, обсуждаем. Но конкретно не могу сказать, трансферы любят тишину. 

- Но сам Дмитрий больше акцентирован на чемпионат России? 

- Ему хотелось бы играть в России, но главное, чтобы у команды были определенные цели. 

- Но возвращение в Казахстан тоже нельзя исключать? 

- Сейчас смысла нет говорить, повторюсь: мы рассматриваем предложения от нескольких клубов. Будем отталкиваться от того, что лучше для самого Димы. Сейчас сезон только закончился, в ближайшее время сядем, обсудим и примем решение.  

- Решение будет примерно до конца месяца? 

- Думаю, да. 

- Интерес к Шомко исходит от команд из первой или второй восьмерки РПЛ? 

- Есть предложения как из первой восьмерки, так и из второй. Но тут надо подчеркнуть, что мы говорим именно о нынешнем положении команд, поскольку в следующем сезоне те или иные клубы уже могут быть на других местах.  

- Вы не агент Щеткина, но наверняка у вас есть информация, может ли он продолжить карьеру в РПЛ? 

- Да, как я понимаю, там такая же ситуация, у него есть предложения из России. 

- Если суммарно оценивать период Щеткина и Шомко в "Роторе", какие у вас впечатления? 

- В целом положительные. Если бы травмы не подкосили их, то, думаю, более целостное представление было бы. Тот же Щеткин от травмы оправился, два матча - два гола, это показатель. У Димы схожая ситуация, если бы не травма, он, скорее всего, сыграл бы все матчи. Но в играх, где он принимал участие, эксперты высоко оценили его качества и потенциал. Поэтому считаю, что ребята хорошо себя зарекомендовали. 

Плохо только то, что "Ротор" в итоге вылетел, но если индивидуально оценивать Диму и Лешу, я считаю, это положительный опыт. 

Напомним, что Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин перебрались в "Ротор" в зимнее трансферное окно. По итогам чемпионата России сезона-2020/21 волгоградский клуб покинул РПЛ, заняв 15-е место. Шомко провел за "Ротор" четыре матча, Щеткин поучаствовал в пяти играх и забил два мяча.

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Метки:
Премьер-лига России Щеткин Алексей Шомко Дмитрий КПЛ-2021 Ротор ФК Казахстанцы за границей ЧМ-2022 Сборная РК по футболу

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