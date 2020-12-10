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Твумаси vs Томасов. Действующий состав "Астаны" против экс-игроков клуба - кто сильнее?

Столичный клуб впервые за 7 лет остался без чемпионства.

Твумаси vs Томасов. Действующий состав "Астаны" против экс-игроков клуба - кто сильнее?
Марин Томасов. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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"Астана" в этом году сдала позиции, прервав свое чемпионское шествие на его седьмом году. Причин этому может быть очень много, но довольно распространенной мыслью являются слова о далеко не самом сильном составе, который мог бы быть у столичного клуба. Корреспондент Vesti.kz решил сравнить нынешний состав "Астаны" с символической сборной экс-игроков клуба, покинувших команду за последние пять лет.

Состав текущей команды был собран на основании выступлений футболистов в прошедшем сезоне. Как оказалось, полузащитник Макс Эбонг чаще всех начинал игры в стартовом составе - 21 матч из 23-х. 

Говоря о игроках, перешедших в другие клубы - мы собрали целый состав с запасными на каждую позицию. Отметим, что вне листа оказалось еще достаточно исполнителей, включая Таната Нусербаева, Романа Муртазаева, Азата Нургалиева, Елдоса Ахметова, Ричарда Алмейды, Константина Энгеля, Агима Ибраими, Аздрена Ллуллаку, Рангело Янги и других.



По именам язык не повернется назвать нынешний состав слабым, но игра коллектива в прошедшем сезоне вызывала огромные вопросы. И даже несмотря на довольно неплохой набор исполнителей, состав слева все равно дал бы фору. Особенно если учесть, что многие из игроков, покинувших "Астану", стали еще сильнее. Среди них ярко выделяются Бахтиер Зайнутдинов, Неманья Максимович и Джордже Деспотович

Кто сильнее - вопрос, на который нельзя получить точного ответа. Матча между этими "командами" мы с вами не увидим, но каждый футбольный болельщик может сделать свои выводы, смотря на сравнение прошлого и настоящего.

Напомним, что по итогам сезона-2020 "Астана" заняла третье место в чемпионате Казахстана, а также не сумела пробиться в групповой этап еврокубков. 

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Зайнутдинов Бахтиер Максимович Неманья ЦСКА Сборная РК по футболу

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