"Тобол" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана

Форвард Айбар Жаксылыков подписал контракт с "Тоболом", сообщает пресс-служба клуба из Костаная.

Ранее стало известно, что 24-летний футболист подпишет соглашение на год с чемпионом КПЛ-2021. Пять матчей Жаксылыков провел за сборную Казахстана.

В состав "Тобола" перебрались два игрока "Астаны" - 31-летний защитник Жарко Томашевич и 33-летний голкипер Дмитрий Непогодов.