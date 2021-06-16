Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны"

Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны"
Фото: ФК "Арис"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

"Астана" узнала своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА. Им стал греческий "Арис" из города Салоники. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что представляет из себя клуб, названный в честь греческого бога войны - Ареса.

"Арис" в прошлом сезоне греческой Суперлиги занял третье место, пропустив вперед лишь чемпиона "Олимпиакос", а также ПАОК, который финишировал вторым. Клуб трижды становился чемпионом страны, но это было очень давно - в 1928, 1932 и 1946 годах.

В завершившемся сезоне "Арис" впервые за 40 лет вошел в число призеров. Долгое время команда занимала вторую строчку в таблице, но в концовке пропустила вперед ПАОК. В клубном рейтинге УЕФА "Арис" занимает 237-е место, в то время как "Астана" находится на 64-й строчке.

Трансферная стоимость игроков команд практически одинаковая. У "Астаны" она составляет 15,95 миллиона евро, а у "Ариса" - 15,7 миллиона. Если в столичном клубе из Казахстана самым дорогостоящим является Тигран Барсегян (2,5 миллиона евро), то у "Ариса" это 24-летний аргентинский вингер Матео Гарсия (1,8 миллиона евро).

В составе греков выступает экс-полузащитник "Ордабасы" из Аргентины Факундо Бертольо. Он является игроком "Ариса" с августа прошлого года, а в Шымкенте Бертольо выступал с лета 2018 до лета 2019 года.

В январе этого года игроком "Ариса" стал известный греческий нападающий Константинос Митроглу. На его счету 65 матчей за национальную сборную и 17 голов. Также защищал цвета "Бенфики", "Галатасарая", "Марселя" и других клубов. Он забивал в ворота "Астаны" в 2015 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов, тогда его "Бенфика" обыграла "сине-желтых" со счетом 2:0. 

А вот гол в ворота Ненада Эрича:

В "Арисе" выступает и чемпион АПЛ в составе "Лестера" Йоан Беналуан. Он был частью чемпионской команды тренера Клаудио Раньери в сезоне-2015/16. Подавляющее большинство футболистов - легионеры. В клубе всего восемь греческих игроков. 

Главным тренером является 51-летний Апостолос Манциос, но контракт специалиста с клубом действует до 30 июня 2021 года. Есть вероятность, что к "Астане" готовить команду будет уже другой специалист.

В сезоне-2020/21 "Арис" отлично сыграл в регулярном сезоне, набрав 15 побед при шести ничейных исходах и пяти поражениях. Но в матчах между первой шестеркой, так называемой лигой плей-офф, коллектив несколько растерялся. В десяти встречах против сильных оппонентов "Арис" выиграл лишь дважды, а еще по четыре раза сыграл вничью и проиграл.

По итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром команды стал 26-летний нападающий Димитриос Манос, отличившийся восемь раз в 40 матчах. По семь раз забили экс-ордабасинец Бертольо и 33-летний португальский вингер Бруно Гама.

Матчи команда принимает на стадионе "Клеантис Викелидис", который вмещает 23 800 зрителей. Основной фанатской группировкой является ультрас-движение Super 3.

Команда, безусловно, серьезная, но говорить о том, что "Арис" претендует на звание фаворита - неправильно. У "Астаны" куда более богатый еврокубковый опыт, более солидный состав. Тот же Бертольо, который не заиграл в "Ордабасы", сейчас является одним из лидеров "Ариса". 

Плюсом для столичных будет и то, что клуб находится в игровых кондициях, тогда как "Арис" начнет сезон сразу же с еврокубков. Возможно, что фанатам "Астаны" хотелось видеть в соперниках другого противника, но поверьте, в Греции "Астану" не ждали еще больше. 

Напомним, что своих соперников по второму квалификационному раунду Лиги конференций узнали еще два клуба КПЛ. Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 июля.

Фото: ФК "Арис" (1), Superleague Mixes (2), ФК "Ордабасы" (3), Leicestermercury (4), CFTV Srediums (5), Yellow Radio (6)©

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол КПЛ-2021 Астана ФК Лига конференций Казахстан Греция Ордабасы ФК Лига чемпионов АПЛ Лестер

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:38
Футбол
Сильная атака, ужасная история встреч и одиозный президент. Что нужно знать о сопернике "Шахтера" в ЛК Сильная атака, ужасная история встреч и одиозный президент. Что нужно знать о сопернике "Шахтера" в ЛК
Сегодня , 16:41
Футбол
Иммунитет "Астаны", драма "Актобе" и беды "Кайрата". Как казахстанские клубы играли с израильскими Иммунитет "Астаны", драма "Актобе" и беды "Кайрата". Как казахстанские клубы играли с израильскими
Сегодня , 14:44
Футбол
Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ
Сегодня , 11:50
Футбол
В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион
Сегодня , 11:24
Футбол
Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен
Сегодня , 07:54
Футбол
Футболиста "Астаны" дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление судьи Футболиста "Астаны" дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление судьи
Вчера , 21:03
Футбол
"Это худший вариант для "Кайрата". Казахстанский специалист оценил итоги жеребьевки квалификации ЛЧ "Это худший вариант для "Кайрата". Казахстанский специалист оценил итоги жеребьевки квалификации ЛЧ
Вчера , 19:26
Футбол
Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ
Вчера , 17:57
Футбол
"Дышать будет нечем". Казахстанский специалист назвал сложности для "Кайрата" в матче ЛЧ против "Маккаби" "Дышать будет нечем". Казахстанский специалист назвал сложности для "Кайрата" в матче ЛЧ против "Маккаби"
Вчера , 17:17
Футбол
"Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным "Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным
Вчера , 16:06
Футбол
Скоростной немец, "казахский Месси" и самородок из Сеула. Как в "Кайрате" не смогли заменить Исаэля Скоростной немец, "казахский Месси" и самородок из Сеула. Как в "Кайрате" не смогли заменить Исаэля
Вчера , 14:40
Футбол
Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ
Вчера , 13:39
Футбол
"Кайрат" стартует в Лиге чемпионов. Разбираем потенциальных соперников: от нового проекта Григорчука до извечных врагов "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов. Разбираем потенциальных соперников: от нового проекта Григорчука до извечных врагов
Вчера , 11:55
Футбол
Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики
Вчера , 10:53
Футбол
Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин
Вчера , 01:01
Футбол
Названы четыре потенциальных соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов Названы четыре потенциальных соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов
14 июня, 20:02
Футбол
Герои "Каспия", джокер "Ордабасы" и удачливый дебютант "Кайрата". Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021 Герои "Каспия", джокер "Ордабасы" и удачливый дебютант "Кайрата". Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021
14 июня, 18:05
Футбол
Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021 Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021
14 июня, 15:32
Футбол
Тренд дальних ударов, мотивация от Масудова и возможный уход Бабаяна. Обзор 15-го тура КПЛ Тренд дальних ударов, мотивация от Масудова и возможный уход Бабаяна. Обзор 15-го тура КПЛ
14 июня, 10:52
Футбол
Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ
13 июня, 23:01
Футбол
Стали известны детали ухода Бабаяна из "Тобола" в зарубежный клуб Стали известны детали ухода Бабаяна из "Тобола" в зарубежный клуб
13 июня, 19:02
Футбол
Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала
13 июня, 15:52
Футбол
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу покинул зарубежный клуб через три недели после назначения Экс-тренер сборной Казахстана по футболу покинул зарубежный клуб через три недели после назначения
12 июня, 21:29
Футбол
Али Алиев получил работу в "Астане" Али Алиев получил работу в "Астане"
12 июня, 08:23
Футбол
"Астана" - "Тобол". Интересные факты перед центральным матчем 15-го тура КПЛ "Астана" - "Тобол". Интересные факты перед центральным матчем 15-го тура КПЛ
11 июня, 23:35
Футбол
Третье пришествие и работа с ограниченными ресурсами. Справится ли Никитенко с кризисом в "Кайсаре"? Третье пришествие и работа с ограниченными ресурсами. Справится ли Никитенко с кризисом в "Кайсаре"?
11 июня, 22:12
Футбол
Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021 Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021
11 июня, 17:11
Футбол
"Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса "Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса
11 июня, 15:03
Футбол
"Будут подняты видеозаписи в аэропортах". В ФК "Каспий" рассказали подробности кражи в Алматы "Будут подняты видеозаписи в аэропортах". В ФК "Каспий" рассказали подробности кражи в Алматы
11 июня, 13:55
Футбол
"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате" "Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика