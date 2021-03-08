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Сообразили на троих. "Кайрат" заработал в пять раз меньше "Тобола" в Суперкубке Казахстана

Призовые достались и "Астане".

Сообразили на троих. "Кайрат" заработал в пять раз меньше "Тобола" в Суперкубке Казахстана
Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Стал известен порядок выплат призовых участникам Суперкубка Казахстана по футболу, который в этом году проходил в новом формате, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, по информации инсайдера Айдына Кожахмета, призерам турнира выделили фонд в размере 45 миллионов тенге. Из них пять миллионов получит "Кайрат", занявший третье место, еще 15 миллионов достались серебряному призеру "Астане", ну а 25 миллионов будут переведены на счет победителя - "Тобола".

"Но у клубов было опасение, что эти призовые им выплатят нескоро либо вычтут из заявочного взноса на чемпионат. Однако мне удалось выяснить, что выплата выигрыша будет осуществлена напрямую самим спонсором турнира - букмекерской компанией. И сильно затягивать с этим не будут: в течение недели-другой деньги должны поступить на счета клубов", - отмечает источник.

Напомним, в этом году Суперкубок проходил в новом формате и состоял из двух полуфинальных матчей. В первой паре "Астана" обыграла "Шахтер" (2:0), а во второй "Тобол" в серии пенальти оказался сильнее "Кайрата" (3:3 основное время).

В матче за третье место алматинцы победили "горняков" (2:1), а в финале костанайцы выиграли по пенальти (2:1).

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Метки:
Тобол ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Астана ФК Суперкубок Казахстана

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