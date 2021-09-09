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Сборная не пострадает? Стали известны подробности по допингу у героя матча Казахстан - Украина

Сборная не пострадает? Стали известны подробности по допингу у героя матча Казахстан - Украина
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Проваленный допинг-тест защитника сборной Казахстана Руслана Валиуллина с высокой вероятностью пришел по результатам одного из матчей за клуб "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz. В июле-августе футболист выступал за костанайский клуб в еврокубках. 

По информации источника, Валиуллин не сдавал допинг-тест после матча отборочного цикла чемпионата мира-2022 с Украиной, где ему удалось оформить дубль и спасти сборную Казахстана от поражения (2:2). При этом защитник пропустил две последующие игры - с Финляндией и Боснией и Герцеговиной. 

По всей видимости, игрок проходил допинг-тест после одного из матчей в квалификации Лиги конференций. Напомним, что "Тобол" провел четыре игры в рамках этого турнира (против "Хайдука" и "Жилины"), Валиуллин принял участие во всех матчах. 

Напомним, что ранее двухлетнюю дисквалификацию за допинг получил капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, в его организме был обнаружен запрещенный препарат - метилгексанамин. В ближайшее время ожидается решение CAS (Спортивный арбитражный суд) после апелляции, поданной представителями футболиста.

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Метки:
Валиуллин Руслан Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Тобол ФК Допинг

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