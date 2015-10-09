Сатпаев попал в один ряд с Месси и Роналду: подробности

Форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев отметился уникальным достижением в мировом футболе, передают Vesti.kz.

Как сообщают аналитики из Noite de Copa, 16-летний нападающий по итогам первой половины 2025-го года лидирует по количеству голов в своем возрасте. При анализе учитывались забитые мячи в чемпионате, а также в национальных и международных кубках.

Примечательно, что также самыми забивными в своем возрасте стали такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и другие.

Лучшие бомбардиры по возрастам в 2025 году:

15 лет - Александр Пальмссон (Исландия): 3 гола

16 лет - Дастан Сатпаев (Казахстан): 9

17 лет - Ламин Ямаль (Испания), Хавьер Хопгуд (Пуэрто-Рико): по 12

18 лет - Юдун Ван (Китай): 10

19 лет - Питер Пхантавонг (Лаос): 18

20 лет Дезире Дуэ (Франция): 13

21 год - Адриан Сегечич (Австралия): 14

22 года - Маркос Леонардо (Бразилия): 18

23 года - Пьер Каборе (Буркина-Фасо): 15

24 года - Каспер Хег (Дания): 15

25 лет - Кевин Эрнандес (Пуэрто-Рико): 23

26 лет - Килиан Мбаппе (Франция): 29

27 лет - Виктор Дьекереш (Швеция): 27

28 лет - Усман Дембеле (Франция): 25

29 лет - Серу Гирасси (Гвинея): 23

30 лет - Дени Буанга (Габон), Бруну Фернандеш (Португалия): по 13

31 год - Алекс Мартинс (Бразилия): 20

32 года - Ноа Баффое (Испания): 23

33 года - Леннарт Ти (Германия): 22

34 года - Абдерраззак Хамдалла (Марокко): 17

35 лет - Самир Хаджи (Франция): 13

36 лет - Роберт Левандовски (Польша): 19

37 лет - Габриэль Мендес (Аргентина): 16

38 лет - Лионель Месси (Аргентина): 16

39 лет - Дайро Морено (Колумбия): 14

40 лет - Криштиану Роналду (Португалия): 19

41 год - Эрнан Баркос (Перу): 9

42 года - Эмилиано Ольсесе (Аргентина): 8

43 года - Ричард Бланко (Венесуэла): 3

44 года - Рабиу Али (Нигерия): 5

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о продаже Сатпаева в "Челси". Согласно договоренности, молодой форвард перейдет в лондонский клуб летом 2026 года - после достижения совершеннолетия. До этого момента Сатпаев останется в составе алматинской команды, где уже зарекомендовал себя как один из ключевых игроков линии нападения.

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