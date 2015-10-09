Сатпаев попал в один ряд с Месси и Роналду: подробности

Форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев отметился уникальным достижением в мировом футболе, передают Vesti.kz.
Как сообщают аналитики из Noite de Copa, 16-летний нападающий по итогам первой половины 2025-го года лидирует по количеству голов в своем возрасте. При анализе учитывались забитые мячи в чемпионате, а также в национальных и международных кубках.
Примечательно, что также самыми забивными в своем возрасте стали такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и другие.
Лучшие бомбардиры по возрастам в 2025 году:
- 15 лет - Александр Пальмссон (Исландия): 3 гола
- 16 лет - Дастан Сатпаев (Казахстан): 9
- 17 лет - Ламин Ямаль (Испания), Хавьер Хопгуд (Пуэрто-Рико): по 12
- 18 лет - Юдун Ван (Китай): 10
- 19 лет - Питер Пхантавонг (Лаос): 18
- 20 лет Дезире Дуэ (Франция): 13
- 21 год - Адриан Сегечич (Австралия): 14
- 22 года - Маркос Леонардо (Бразилия): 18
- 23 года - Пьер Каборе (Буркина-Фасо): 15
- 24 года - Каспер Хег (Дания): 15
- 25 лет - Кевин Эрнандес (Пуэрто-Рико): 23
- 26 лет - Килиан Мбаппе (Франция): 29
- 27 лет - Виктор Дьекереш (Швеция): 27
- 28 лет - Усман Дембеле (Франция): 25
- 29 лет - Серу Гирасси (Гвинея): 23
- 30 лет - Дени Буанга (Габон), Бруну Фернандеш (Португалия): по 13
- 31 год - Алекс Мартинс (Бразилия): 20
- 32 года - Ноа Баффое (Испания): 23
- 33 года - Леннарт Ти (Германия): 22
- 34 года - Абдерраззак Хамдалла (Марокко): 17
- 35 лет - Самир Хаджи (Франция): 13
- 36 лет - Роберт Левандовски (Польша): 19
- 37 лет - Габриэль Мендес (Аргентина): 16
- 38 лет - Лионель Месси (Аргентина): 16
- 39 лет - Дайро Морено (Колумбия): 14
- 40 лет - Криштиану Роналду (Португалия): 19
- 41 год - Эрнан Баркос (Перу): 9
- 42 года - Эмилиано Ольсесе (Аргентина): 8
- 43 года - Ричард Бланко (Венесуэла): 3
- 44 года - Рабиу Али (Нигерия): 5
Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о продаже Сатпаева в "Челси". Согласно договоренности, молодой форвард перейдет в лондонский клуб летом 2026 года - после достижения совершеннолетия. До этого момента Сатпаев останется в составе алматинской команды, где уже зарекомендовал себя как один из ключевых игроков линии нападения.
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