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Сатпаев попал в один ряд с Месси и Роналду: подробности

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Сатпаев попал в один ряд с Месси и Роналду: подробности ©КФФ

Форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев отметился уникальным достижением в мировом футболе, передают Vesti.kz.

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Форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев отметился уникальным достижением в мировом футболе, передают Vesti.kz.

Как сообщают аналитики из Noite de Copa, 16-летний нападающий по итогам первой половины 2025-го года лидирует по количеству голов в своем возрасте. При анализе учитывались забитые мячи в чемпионате, а также в национальных и международных кубках.

Примечательно, что также самыми забивными в своем возрасте стали такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и другие.

Лучшие бомбардиры по возрастам в 2025 году:

  • 15 лет - Александр Пальмссон (Исландия): 3 гола
  • 16 лет - Дастан Сатпаев (Казахстан): 9
  • 17 лет - Ламин Ямаль (Испания), Хавьер Хопгуд (Пуэрто-Рико): по 12
  • 18 лет - Юдун Ван (Китай): 10
  • 19 лет - Питер Пхантавонг (Лаос): 18
  • 20 лет  Дезире Дуэ (Франция): 13
  • 21 год - Адриан Сегечич (Австралия): 14
  • 22 года - Маркос Леонардо (Бразилия): 18
  • 23 года - Пьер Каборе (Буркина-Фасо): 15
  • 24 года - Каспер Хег (Дания): 15
  • 25 лет - Кевин Эрнандес (Пуэрто-Рико): 23
  • 26 лет - Килиан Мбаппе (Франция): 29
  • 27 лет - Виктор Дьекереш (Швеция): 27
  • 28 лет - Усман Дембеле (Франция): 25
  • 29 лет - Серу Гирасси (Гвинея): 23
  • 30 лет - Дени Буанга (Габон), Бруну Фернандеш (Португалия): по 13
  • 31 год - Алекс Мартинс (Бразилия): 20
  • 32 года - Ноа Баффое (Испания): 23
  • 33 года - Леннарт Ти (Германия): 22
  • 34 года - Абдерраззак Хамдалла (Марокко): 17
  • 35 лет - Самир Хаджи (Франция): 13
  • 36 лет - Роберт Левандовски (Польша): 19
  • 37 лет - Габриэль Мендес (Аргентина): 16
  • 38 лет - Лионель Месси (Аргентина): 16
  • 39 лет - Дайро Морено (Колумбия): 14
  • 40 лет - Криштиану Роналду (Португалия): 19
  • 41 год - Эрнан Баркос (Перу): 9
  • 42 года - Эмилиано Ольсесе (Аргентина): 8
  • 43 года - Ричард Бланко (Венесуэла): 3
  • 44 года - Рабиу Али (Нигерия): 5

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о продаже Сатпаева в "Челси". Согласно договоренности, молодой форвард перейдет в лондонский клуб летом 2026 года - после достижения совершеннолетия. До этого момента Сатпаев останется в составе алматинской команды, где уже зарекомендовал себя как один из ключевых игроков линии нападения.

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