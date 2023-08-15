Приезд Зайнутдинова в "Бешикташ" отменен. Подробности

Приезд полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ" немного задерживается, передают Vesti.kz.

Новые подробности сообщил в своем твиттере турецкий журналист и инсайдер Мурат Озен.

"ЦСКА не торопится с оформлением документов. Сегодняшний визит Бахтиера Зайнутдинова отменяется. Если документы будут завершены, ожидается завтра", - написал Озен.

CSKA evrak işlerini ağırdan alıyor. Bakhtiyor Zaynutdinov’un bugün gelme işi iptal.



Evraklar tamamlanırsa yarın bekleniyor — Murat Özen (@Muratozen1903) August 15, 2023

Ранее стало известно, что Зайнутдинов готовится к переезду из Москвы в Стамбул.

Трансфер казахстанца обошелся "Бешикташу" в 4,5 миллиона евро (также есть пункт о 15% со следующей продажи). Контракт, о котором пока не было объявлено официально, будет рассчитан на четыре года. По информации того же Озена, в "Бешикташе" Зайнутдинов будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

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