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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Приезд Зайнутдинова в "Бешикташ" отменен. Подробности

Приезд Зайнутдинова в "Бешикташ" отменен. Подробности
©ПФК ЦСКА

Приезд полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ" немного задерживается, передают Vesti.kz.

Новые подробности сообщил в своем твиттере турецкий журналист и инсайдер Мурат Озен. 

"ЦСКА не торопится с оформлением документов. Сегодняшний визит Бахтиера Зайнутдинова отменяется. Если документы будут завершены, ожидается завтра", - написал Озен.

Ранее стало известно, что Зайнутдинов готовится к переезду из Москвы в Стамбул.

Трансфер казахстанца обошелся "Бешикташу" в 4,5 миллиона евро (также есть пункт о 15% со следующей продажи). Контракт, о котором пока не было объявлено официально, будет рассчитан на четыре года. По информации того же Озена, в "Бешикташе" Зайнутдинов будет зарабатывать 1,2 миллиона евро. 

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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